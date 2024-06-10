Пименов оценил решение Крооса завершить карьеру в 34 года

Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал решение полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Германии Тони Крооса завершить карьеру футболиста.

«Он легенда уже, а не просто звезда. Легенда немецкого футбола и «Реала» в том числе. Мы читали его интервью, видно, что он целенаправленно шел к этому решению. В этом возрасте всего добился и не хотел бы болтаться в конце карьеры. У каждого свой путь.

Он не разбрасывается словами, я думаю, что это окончательное решение. Победа в Лиге чемпионов с «Реалом» была сумасшедшей точкой уже, а победа на чемпионате Европы станет прекрасной точкой в карьере», — сказал Пименов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, Кроос завершит профессиональную карьеру после Евро-2024. В составе «Реала» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.