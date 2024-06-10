Эндрик — о сравнениях с Пеле: ребята, вы сумасшедшие!

17-летний нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который этим летом станет игроком мадридского «Реала», высказался о сравнениях с легендарным Пеле.

«Это всегда казалось мне безумием. Буду честен – когда я был младше, около 16 лет, я активно читал соцсети. Там меня постоянно сравнивали с Витором Роке, с Пеле. Ребята, вы сумасшедшие. Пеле – это Пеле.

Не стоит себя с кем-то сравнивать – по-моему, это некрасиво. У каждого своя история, свой путь – откуда они родом и через что им приходится проходить, чтобы иметь возможность играть, – но люди продолжают сравнивать.

Просто позвольте истории свершиться. Бразильцы должны поддержать нас, мы делаем все возможное, чтобы вы снова смотрели матчи сборной и поддерживали её. Мы хотим именно этого, а не сравнений», – приводит слова Эндрика TUDN.

Летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды. Всего за первый состав 17-летний нападающий сыграл 80 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии.Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.