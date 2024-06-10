Джейми Каррагер дал прогноз на победителя чемпионата Европы 2024 года

Известный в прошлом футболист Джейми Каррагер сделал прогноз на предстоящий чемпионат Европы.

Как сообщает The Telegraph, Каррагер выразил мнение, что сборная Англии на турнире дойдёт до полуфинала, где проиграет Франции. В финале по прогнозу Каррагера французы встретятся со сборной Германии, для которой турнир будет домашним. В решающем же матче за трофей французы окажутся сильнее немцев.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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