Месси сделал подарок Алькарасу перед финальным матчем «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил от аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси памятный подарок перед финалом «Ролан Гаррос».

Капитан сборной Аргентины подарил испанцу свою игровую футболку, на которой написал: «Алькарасу с любовью».

Фото: ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Напомним, 9 июня в финальном матче «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Напомним, для Алькараса это второй титул в сезоне, а также первая победа на «Ролан Гаррос». До карьерного «шлема» ему остаётся только титул Открытого чемпионата Австралии. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции — 2024 составил € 53,478 млн. Алькарас заработал более € 2 млн.