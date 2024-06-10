Жоау Феликс сделал принципиальный выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс высказался о том, кто лучше из двух легендарных игроков его партнёр по национальной команде Криштиану Роналду или легенда «Барселоны» аргентинец Лионель Месси.

«Я не выберу Месси номером один, иначе фанаты Роналду будут раздражены», — сказал Феликс в интервью для «The Nude Project».

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24-летний Феликс сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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