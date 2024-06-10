Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Феликс сделал принципиальный выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси

Жоау Феликс сделал принципиальный выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс высказался о том, кто лучше из двух легендарных игроков его партнёр по национальной команде Криштиану Роналду или легенда «Барселоны» аргентинец Лионель Месси.

«Я не выберу Месси номером один, иначе фанаты Роналду будут раздражены», — сказал Феликс в интервью для «The Nude Project».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

24-летний Феликс сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Хави заботится об игроках». Жоау Феликс сравнил экс-тренера «Барселоны» с Диего Симеоне

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android