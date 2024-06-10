Игрок «Барселоны» Феликс назвал лучшего игрока в истории футбола, это не Роналду или Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс высказался о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Лучший игрок в истории футбола? Роналдиньо», — сказал Феликс в интервью для «The Nude Project».

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Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года.

24-летний Феликс сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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