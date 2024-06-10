Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» достиг соглашения с защитником сборной Испании — Фабрицио Романо

«Атлетико» достиг соглашения с защитником сборной Испании — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний центральный защитник «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робен Ле Норман близок к переходу в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между клубами идут полным ходом, личные условия с игроком уже согласованы. Цель «Атлетико», чтобы Ле Норман стал первым центральным защитником, пришедшим этим летом. Сделка близка к завершению.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

27-летний Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Материалы по теме
Защитник сборной Испании хочет перейти в «Атлетико» — Маттео Моретто

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android