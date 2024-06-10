«Атлетико» достиг соглашения с защитником сборной Испании — Фабрицио Романо

27-летний центральный защитник «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робен Ле Норман близок к переходу в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между клубами идут полным ходом, личные условия с игроком уже согласованы. Цель «Атлетико», чтобы Ле Норман стал первым центральным защитником, пришедшим этим летом. Сделка близка к завершению.

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27-летний Ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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