Дешам прокомментировал неудачный результат Франции в игре с Канадой перед стартом Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о результате товарищеского матча с Канадой (0:0) перед стартом чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«У нас была хорошая и напряжённая борьба, были хорошие моменты в первом тайме, особенно в первые полчаса, потому что конец первого тайма был более трудным. Важно было распределить игровое время на эти два подготовительных матча. Есть и другие команды, которые собираются играть на Евро и у которых были трудные товарищеские матчи. Мы будем использовать этот матч, чтобы подготовиться к тому, что нас ждёт в Германии», — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции.

Напомним, сборная Франции выступит на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Французы находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.

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