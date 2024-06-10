Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал прокомментировал назначение Арне Слота в «Ливерпуль».

«Слоту, как преемнику Клоппа, будет сложно. Но он хороший тренер. Я думаю, что сейчас вместе с Петером Бошом он лучший тренер из Нидерландов. И с ним можно было договариваться, он был свободен.

Поэтому думаю, что «Ливерпуль» сделал очень хороший выбор», – приводит слова Луи ван Гала Sportskeeda.

45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил. Напомним, «Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

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