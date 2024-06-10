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«Манчестер Юнайтед» готов приобрести одну из главных звёзд «Севильи»

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести одну из главных звёзд «Севильи»
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Журналист Руди Галетти сообщает, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать трансферное предложение по форварду «Севильи» Юссефу Эн-Несири.

Вероятное предложение по 27-летнему марокканцу составит около € 15-20 млн. Сам футболист уже согласился на такой переход.

В сезон-2023/24 нападающий забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 41 матче за испанский клуб.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 18 млн.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице. Клуб набрал 60 очков. Чемпионом сезона стал «Ман Сити». В активе команды Хосепа Гвардиолы после последнего тура было 91 очко.

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