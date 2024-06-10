Мбаппе одной фразой ответил на вопрос о своей травме

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своей травме, из-за которой он пропустил несколько тренировочных сессий национальной команды и сыграл лишь 16 минут в товарищеском матче с Канадой (0:0) перед стартом чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Моя травма? У меня всё хорошо», — приводит слова Мбаппе Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что проблема Мбаппе, с которой футболист обращался к медицинскому персоналу сборной Франции почти с самого начала тренировочного лагеря, оказалась несерьёзной.

Напомним, сборная Франции выступит на предстоящем чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Французы находятся в группе D чемпионата Европы 2024 года, где им будут противостоять национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.

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