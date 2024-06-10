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Владеющий «Ромой» миллиардер Ден Фридкин хочет приобрести «Эвертон»

Владеющий «Ромой» миллиардер Ден Фридкин хочет приобрести «Эвертон»
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Владелец «Ромы» Ден Фридкин стал одним из многих бизнесменов, заинтересованных в приобретении английского «Эвертона». Об этом сообщает BBC.

Американец Фридкин, чьё состояние оценивается в 4,8 млрд фунтов стерлингов, стремится заключить эксклюзивное соглашение о покупке 94% акций нынешнего владельца «ирисок» Фархада Мошири.

Также совладелец «Кристалл Пэласа» Джон Текстор выразил заинтересованность в покупке «Эвертона» в прошлом месяце и планирует продать 45% акций «орлов».

Мошири согласился продать «Эвертон» инвестиционной фирме «777 Partners» из Майами в сентябре, но после продолжительного процесса соглашение о купле-продаже завершилось 31 мая.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Эвертон» занял 15 место в АПЛ.

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