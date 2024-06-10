«Бавария» готова продать одного из лидеров команды уже летом

Мюнхенская «Бавария» будет открыта к рассмотрению крупных предложений по немецкому полузащитнику Йозуа Киммиху. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент переговоры между «Баварией» и Киммихом о продлении контракта зашли в тупик и мюнхенцы готовы отпустить его в случае серьёзного предложения.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» этим летом собирается вести переговоры о приобретении полузащитника сборной Германии. Также сообщалось, что игрока хотел бы видеть в своей команде новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн. Киммих в прошедшем сезоне сыграл 43 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 голевыми передачами.

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