Стало известно имя самого дорогого футболиста с постсоветского пространства в истории

Сайт Transfermarkt, специализирующийся на футбольных трансферах, опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю.

На первой строчке находится грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, который сейчас стоит € 85 млн. На второй позиции украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, стоимость которого была € 60 млн. На третьей позиции — его соотечественник Андрей Шевченко (€ 51 млн).

Самым дорогим россиянином является Александр Головин, который в 2018-м году оценивался в € 30 млн, а звезда Евро-2008, выступавший за лондонский «Арсенал» Андрей Аршавин находится на 15-й строчке (€26 млн).

Топ-10 по версии Transfermarkt:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — € 85 млн (2023);

2. Михаил Мудрик («Челси») — € 60 млн (2023);

3. Андрей Шевченко («Милан») — € 51 млн (2006);

4. Александр Зинченко («Арсенал») — € 42 млн (2023);

5. Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед») — € 37 млн (2016);

6-8. Георгий Судаков («Шахтёр») — € 35 млн (2024);

6-8. Георгий Мамардашвили («Валенсия») — € 35 млн (2024);

6-8. Артем Довбик («Жирона») — € 35 млн (2024);

9. Илья Забарный («Борнмут») — € 32 млн (2024);

10-13. Александр Головин («Монако») — € 30 млн (2018);

10-13. Марио Фернандес (ЦСКА) — € 30 млн (2019);

10-13. Руслан Малиновский («Аталанта») — € 30 млн (2021);

10-13. Виктор Цыганков («Жирона») — € 30 млн (2024).

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