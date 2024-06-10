Опубликован топ-10 самых надёжных защитников сезона в АПЛ по версии Give me Sport
По завершению сезона-2023/24 британские журналисты составили рейтинг из десяти наиболее надёжных центральных защитников АПЛ. В него попали сразу два бека «Арсенала».
Топ-10 лучших защитников АПЛ по версии Givemesport
- Вильям Салиба («Арсенал»)
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
- Джон Стоунз («Ман Сити»)
- Рубен Диаш («Ман Сити»)
- Габриэл («Арсенал»)
- Микки ван де Вен («Тоттенхэм»)
- Ибраима Конате («Ливерпуль»)
- Эзри Конса («Астон Вилла»)
- Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»)
- Свен Ботман («Ньюкасл Юнайтед»)
Напомним, по итогам прошедшего сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. Второе место занял «Арсенал», набравший 89 очков. На третьей позиции с 82 очками расположился «Ливерпуль»
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