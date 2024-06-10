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Опубликован топ-10 самых надёжных защитников сезона в АПЛ по версии Give me Sport

По завершению сезона-2023/24 британские журналисты составили рейтинг из десяти наиболее надёжных центральных защитников АПЛ. В него попали сразу два бека «Арсенала».

Топ-10 лучших защитников АПЛ по версии Givemesport

Вильям Салиба («Арсенал») Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») Джон Стоунз («Ман Сити») Рубен Диаш («Ман Сити») Габриэл («Арсенал») Микки ван де Вен («Тоттенхэм») Ибраима Конате («Ливерпуль») Эзри Конса («Астон Вилла») Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед») Свен Ботман («Ньюкасл Юнайтед»)

Напомним, по итогам прошедшего сезона в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд. Второе место занял «Арсенал», набравший 89 очков. На третьей позиции с 82 очками расположился «Ливерпуль»

Ван Дейк попал в учебник, а Кейн — в песочницу. ХиТ#176