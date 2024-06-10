Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея-Бисау — Египет. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина с Месси победила Эквадор в товарищеском матче, у Ди Марии победный гол

Аргентина с Месси победила Эквадор в товарищеском матче, у Ди Марии победный гол
Комментарии

В ночь на 10 июня (мск) состоялся товарищеский матч Аргентина — Эквадор. Игра прошла на нейтральном поле в США и завершилась победой чемпионов мира со счётом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария. Отметим, что лидер и капитан аргентинской сборной Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и появился на поле лишь на 56-й минуте.

Перед стартом Кубка Америки аргентинской сборной осталось провести один товарищеский матч. Соперниками команды Лионеля Скалони будет сборная Гватемалы. Игра начнётся в субботу, 15 июня в 3:00 мск.

Напомним, Кубок Америки 2024 состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Бразилию со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
10 июня 2024, понедельник. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Эквадор
1:0 Ди Мария – 40'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android