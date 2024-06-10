Аргентина с Месси победила Эквадор в товарищеском матче, у Ди Марии победный гол
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В ночь на 10 июня (мск) состоялся товарищеский матч Аргентина — Эквадор. Игра прошла на нейтральном поле в США и завершилась победой чемпионов мира со счётом 1:0.
Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария. Отметим, что лидер и капитан аргентинской сборной Лионель Месси начал матч на скамейке запасных и появился на поле лишь на 56-й минуте.
Перед стартом Кубка Америки аргентинской сборной осталось провести один товарищеский матч. Соперниками команды Лионеля Скалони будет сборная Гватемалы. Игра начнётся в субботу, 15 июня в 3:00 мск.
Напомним, Кубок Америки 2024 состоится с 20 июня по 14 июля 2024 года. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Бразилию со счётом 1:0.
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