Ди Мария отреагировал на победу сборной Аргетины и высказался о Кубке Америки

В ночь на 10 июня (мск) состоялся товарищеский матч Аргентина — Эквадор. Игра прошла на нейтральном поле в США и завершилась победой чемпионов мира со счётом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Анхель Ди Мария.

После окончания матча Ди Мария прокомментировал его итоги, а также высказался о грядущем Кубке Америки. «Это заслуженная победа. Мы должны продолжать работать так же, как и всегда, и оставаться таким же единым целым. Эквадор — соперник, с которым мы можем встретиться в Кубке Америки.

Мы знаем, что это будет более чем сложный турнир. Сегодня был хороший матч. Главное, что у нас всё отлично и мы надеемся достичь ещё большего», — приводит слова Ди Марии пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, перед стартом Кубка Америки аргентинской сборной осталось провести один товарищеский матч. Соперниками команды Лионеля Скалони будет сборная Гватемалы. Игра начнётся в субботу, 15 июня в 3:00 мск.

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