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Куртуа высказался о сложном этапе карьеры и оценил выступления Лунина в «Реале»

Куртуа высказался о сложном этапе карьеры и оценил выступления Лунина в «Реале»
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу выступления своего конкурента Андрея Лунина в этом сезоне, когда бельгиец восстанавливался после травмы, а также поблагодарил всех за поддержку.

«Это был очень долгий и тяжёлый год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моим товарищам по команде, медицинскому персоналу, тренерам и болельщикам. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью «сухими» матчами, это было очень хорошо.

Однако когда я не играл, то был спокоен. Я думаю, что Андрей Лунин провёл отличный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним всё в порядке», – приводит слова Куртуа Sport.es.

Напомним, Тибо Куртуа по решению главного тренера сборной Бельгии не вызван в национальную команду для участия в Евро-2024.

Звёздные «ветераны» Евро-2024

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