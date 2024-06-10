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Валерий Карпин: играть с Брунеем или Лаосом сборной России неправильно

Валерий Карпин: играть с Брунеем или Лаосом сборной России неправильно
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможности сыграть два матча в это окно ФИФА.

«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем ещё мы можем сыграть. Всё-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня. Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всём к ним уважении», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

Необычные названия футбольных клубов:

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