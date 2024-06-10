Карпин сравнил две победы сборной России со счётом 4:0 — над Сербией и Беларусью

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о победах в товарищеских матчах со сборными Беларуси и Сербии с одинаковым счётом 4:0.

«В прошлом матче содержание тоже было хорошим, но с одной оговоркой: у сербов с 20-й минуты было на одного футболиста меньше. Поэтому здесь сложно давать оценку целостности игры. Но надо учитывать силу соперника. Даже вдесятером сборная Сербии — грозный соперник. А с белорусами, ещё раз повторю, сама игра порадовала. Результат, естественно, тоже», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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