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Валерий Карпин оценил дебют Максименко и Вахании в сборной России

Валерий Карпин оценил дебют Максименко и Вахании в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебюте в национальной команде правого защитника «Ростова» Ильи Вахании и голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в товарищеском матче со сборной Беларуси (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Нормально. У Максименко и работы особой не было — за исключением момента, который сам себе создал. Тут и оценивать по большому счёту нечего. А Вахания нормально, на своём уровне сыграл. Не вау, но достойно», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян. Для Максименко и Вахании это были первые игры в составе национальной команды.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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