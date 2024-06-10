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Стала известна роль, в которой Флик собирается использовать Гави в «Барселоне»

Стала известна роль, в которой Флик собирается использовать Гави в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с тем, как будет использовать испанского полузащитника своей команды Гави после того, как тот восстановится от травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Флик положительно оценивает талант и характер юного испанца, считая его важнейшей частью своего проекта. Немецкий специалист собирается сделать из Гави второго опорного хавбека в паре с другим более оборонительным футболистом. Флик не видит в Гави игрока группы атаки.

Отметим, ранее бывший главный тренер «блауграны» Хави часто использовал Гави в роли игрока группы атаки.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в ноябре 2023 года Гави получил травму колена и выбыл до конца сезона. Сообщалось, что участие 19-летнего футболиста в предсезонной подготовке с клубом пока остаётся под вопросом. «Барселона» намерена проявить терпение, чтобы игрок смог восстановиться на 100% и не возвращаться к общим тренировкам преждевременно. В минувшем сезоне Гави сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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