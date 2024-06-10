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Жоау Феликс: у меня есть качества, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Жоау Феликс: у меня есть качества, чтобы выиграть «Золотой мяч»
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс считает, что может выиграть «Золотой мяч».

«Выиграть «Золотой мяч» мечтает каждый игрок. Думаю, что я обладаю необходимыми качествами, чтобы выиграть этот приз. Но, конечно, мне ещё есть что улучшить. Многое должно произойти. Мне 24 года. Нужно усердно работать и верить», — приводит слова Феликса beIN Sports.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне 24-летний Феликс сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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