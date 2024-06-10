Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский клуб предложил € 25 млн за нападающего «Фламенго» Педро Абреу — источник

Российский клуб предложил € 25 млн за нападающего «Фламенго» Педро Абреу — источник
Комментарии

Нападающий «Фламенго» Педро Абреу может продолжить карьеру в России. Неназванный российский клуб предложил за форварда € 25 млн, сообщает Oh Meu Mengão в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в сентябре 2023 года агент Даниэль Нассиф, представляющий интересы Педро, сообщал об интересе к игроку со стороны московских «Спартака» и ЦСКА, а также санкт-петербургского «Зенита».

26-летний Педро в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн. Ранее Педро также выступал за «Флуминенсе» и итальянскую «Фиорентину».

Материалы по теме
«Зенит» начал переговоры по трансферу Соболева — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android