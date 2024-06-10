«Оренбург» объявил о возвращении Николая Титкова в «Локомотив»

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» объявила об уходе полузащитника Николая Титкова в связи с окончанием арендного соглашения. Футболист вернётся в московский «Локомотив».

«Спасибо, Николай! Завершилось арендное соглашение с полузащитником Николаем Титковым. Желаем ему удачи и успешной карьеры!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Напомним, «Оренбург» арендовал игрока летом 2021 года. За это время Титков успел провести 66 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

23-летний футболист находится в системе «Локомотива» с 2018 года. В составе основной команды железнодорожников Титков провёл всего пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В сезоне-2020/2021 полузащитник стал обладателем Кубка России вместе с красно-зелёными.