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«Оренбург» объявил о возвращении Николая Титкова в «Локомотив»

«Оренбург» объявил о возвращении Николая Титкова в «Локомотив»
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Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» объявила об уходе полузащитника Николая Титкова в связи с окончанием арендного соглашения. Футболист вернётся в московский «Локомотив».

«Спасибо, Николай! Завершилось арендное соглашение с полузащитником Николаем Титковым. Желаем ему удачи и успешной карьеры!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Напомним, «Оренбург» арендовал игрока летом 2021 года. За это время Титков успел провести 66 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

23-летний футболист находится в системе «Локомотива» с 2018 года. В составе основной команды железнодорожников Титков провёл всего пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В сезоне-2020/2021 полузащитник стал обладателем Кубка России вместе с красно-зелёными.

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