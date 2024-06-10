Карпин: когда Россия побеждает, говорят: всё равно никакие — просто соперник был ещё хуже

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, как общественность реагирует на результаты товарищеских матчей. Напомним, в трёх последних играх россияне забили 16 голов и не пропустили ни одного мяча.

«Эти игры были совершенно разными, поэтому я бы не принимал во внимание, ни сколько мы забили, ни сколько пропустили. Куба — это одна история, Сербия — другая, из-за удаления. Если бы мы обыграли сербов 4:0 11 на 11 — порадовались бы. А последний матч полностью порадовал. Нужно сказать футболистам спасибо за то, что провели такую игру. Если бы мы Беларусь не обыграли, эксперты говорили бы, что мы никакие. Когда побеждаешь, говорят: всё равно никакие — просто соперник ещё хуже играл. Хотя соперник играет так, как позволяем ему мы. И мы играем так, как нам позволяет соперник. Здесь дифирамбы петь никому не надо и не хочется, но и принижать ничего не надо. Это наша команда сделала так, чтобы белорусская сборная выглядела не лучшим образом. Не потому, что хозяева не хотели, а потому что не могли», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.