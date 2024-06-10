Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: верю, что забью гол за сборную России в официальном матче

Тюкавин: верю, что забью гол за сборную России в официальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ждёт момента, когда ему удастся отличиться за сборную России в официальном матче. В товарищеской игре с Беларусью форвард забил дебютный гол за национальную команду.

— Верите, что когда-нибудь забьёте за сборную в официальном матче?
— Конечно, верю (улыбается). Но это не от меня зависит. Как разбанят — так разбанят. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее, — приводит слова Тюкавина «Известия».

Напомним, матч между сборными Беларуси и России (0:4) состоялся в пятницу, 7 июня. На восьмой минуте игры полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Материалы по теме
Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024
Истории
Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android