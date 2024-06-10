Абаскаль является кандидатом на пост главного тренера «Удинезе» — Скира

Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль является одним из кандидатов на пост главного тренера итальянского «Удинезе». Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В субботу, 8 июня, «Удинезе» объявил об уходе экс-игрока «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда завершила сезон Серии А на 15-м месте, набрав 37 очков.

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.