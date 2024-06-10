В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Украины начнёт свой путь на турнире с группы E, где её соперниками станут национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024:

17.06.2024. Румыния — Украина, 16:00 мск;

21.06.2024. Словакия — Украина, 16:00 мск;

26.06.2024. Украина — Бельгия, 19:00 мск.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.