Мяч Евро-2024 — официальный мяч чемпионата Европы по футболу

Официальный мяч Евро-2024 выполнен немецким спортивным брендом adidas и получил название Fusballliebe, что по-немецки означает «любовь к футболу». Отметим, что на предстоящем Евро впервые будет использована технология Connected Ball, которая помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

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В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.