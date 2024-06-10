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Карпин: если бы не травмы, против сборной Беларуси вышла бы другая четвёрка защитников

Карпин: если бы не травмы, против сборной Беларуси вышла бы другая четвёрка защитников
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе защитной линии на товарищеский матч со сборной Беларуси (4:0).

«В голове у меня это идеальное сочетание есть. Другое дело, что вмешались травмы. Понятно, что, если бы все были здоровы, в Минске вышла бы другая четвёрка защитников. Возможно, на 75 процентов. Или на 50, не знаю. Нужно оценивать состояние футболистов не только по медицинским показателям, но и физическое состояние тоже. Но если бы Осипенко, Сильянов и Хлусевич были здоровы, вряд ли вся эта четвёрка (Вахания, Дивеев, Морозов, Горшков. — Прим. «Чемпионата») сыграла бы в таком сочетании», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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