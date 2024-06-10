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Талисман Евро-2024: как выглядит символ чемпионата Европы по футболу

Талисманом предстоящего чемпионата Европы — 2024 является медведь по имени Альберт, которое было выбрано путём голосования на сайте УЕФА и опроса школьников со всей Европы посредством программы УЕФА «Футбол в школах».

Фото: Pau Barrena/Getty Images

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.