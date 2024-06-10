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Чемпионат Европы по футболу 2024: регламент, сколько команд выходят из группы на ЕВРО-2024

Чемпионат Европы по футболу — 2024: регламент
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В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. По регламенту турнира команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Первый матч турнира начнётся в 22:00 по московскому времени. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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