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Эмблема чемпионата Европы по футболу — 2024: значок Евро-2024, логотип, символика

Эмблема чемпионата Европы по футболу — 2024: значок Евро-2024, логотип, символика
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Эмблема предстоящего чемпионата Европы — 2024 была представлена в 2021 году. В основе логотипа турнира лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединённые в различных комбинациях в форме крыши «Олимпиаштадион» (Берлин). В центре эмблемы расположен знаменитый трофей Анри Делоне, а 24 цветные полосы вокруг него символизируют 24 участников финальной стадии Евро.

Фото: Oliver Hardt/Getty Images

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
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