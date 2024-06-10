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Игрок сборной Бельгии Тома Мёнье получил травму и может пропустить Евро-2024

Игрок сборной Бельгии Тома Мёнье получил травму и может пропустить Евро-2024
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Крайний защитник сборной Бельгии Тома Мёнье получил мышечную травму и, по предварительным данным, не поедет с национальной командой в Германию в среду. Об этом сообщает пресс-служба бельгийцев в соцсети Х (ранее Twitter).

«В ближайшие пару дней будут проведены дополнительные тесты. Выздоравливай скорее, Томас», — говорится в заявлении.

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Таблица групп Евро-2024
Календарь Евро-2024
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