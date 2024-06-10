Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Искусственный интеллект назвал Роналду среди трёх претендентов на приз MVP Евро-2024

Искусственный интеллект назвал Роналду среди трёх претендентов на приз MVP Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Искусственный интеллект назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду одним из трёх главных претендентов на приз лучшему игроку чемпионата Европы — 2024. Также считает, что высокие шансы выиграть эту награду имеют нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард Англии Гарри Кейн. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии.

«Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Жоау Феликс из «Барселоны» назвал лучшего игрока в истории, это не Роналду или Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android