Искусственный интеллект назвал Роналду среди трёх претендентов на приз MVP Евро-2024

Искусственный интеллект назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду одним из трёх главных претендентов на приз лучшему игроку чемпионата Европы — 2024. Также считает, что высокие шансы выиграть эту награду имеют нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард Англии Гарри Кейн. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии.

«Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.