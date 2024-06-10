Валерий Карпин назвал лучшего футболиста сезона-2023/2024 в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего футболиста сезона-2023/2024 в Российский Премьер-Лиге. Специалист выделил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Я за Тюкавина голосовал», — сказал Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским «Динамо» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В СМИ ходили слухи об интересе к Тюкавину из-за рубежа.