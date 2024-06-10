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Главный тренер Австрии Рангник объяснил, почему не согласился возглавить «Баварию»

Главный тренер Австрии Рангник объяснил, почему не согласился возглавить «Баварию»
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил, почему отказался от возможности поработать в мюнхенской «Баварии».

«Основной причиной (отказа. — Прим. «Чемпионата») была идея совмещения. Если бы я согласился на предложение 1 мая, я бы стал тренером «Баварии» не с 15 июля, а с 1 мая. И тогда мне стало ясно, что это невозможно сделать, не принеся в жертву результат. Мы потратили два года здесь, в Австрии, чтобы достичь того, что имеем сейчас. Я уверен, что каждый из моих игроков понял бы, если бы я это сделал. Но я всё равно думаю, что это повлияло бы на команду с точки зрения энергии и атмосферы. Игроки всегда очень чётко замечают, сосредоточен ли их тренер и уравновешен ли он», — приводит слова Рангника Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Баварию» с 1 июля 2024 года возглавит Венсан Компани. Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до лета 2028 года. Заработная плата нового главного тренера в клубе составит € 7–9 млн в год с учётом потенциальных надбавок.

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