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Карпин: если есть предложение из топ-5 чемпионатов Европы — надо ехать

Карпин: если есть предложение из топ-5 чемпионатов Европы — надо ехать
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, стоит ли нападающему национальной команды и московского «Динамо» Константину Тюкавину уезжать в Европу.

«Я миллион раз уже говорил: если есть предложение из топ-5 чемпионатов — надо ехать», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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