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«Смекаешь?» «Локо» анонсировал переход Воробьёва отсылкой на «Пиратов Карибского моря»

«Смекаешь?» «Локо» анонсировал переход Воробьёва отсылкой на «Пиратов Карибского моря»
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Футбольный клуб «Локомотив» анонсировал переход нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва отсылкой на известную серию фильмов «Пираты Карибского моря».

Напомним, ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб близок к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Воробьёва. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

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