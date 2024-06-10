Игнатьев: хочу, чтобы руководство сборной России сделало всё, чтобы Карпин остался

Отечественный специалист Борис Игнатьев поделился мнением о продолжении работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России.

«Не поддерживаю мнения о возможном уходе Карпина из сборной России. Я хочу, чтобы руководители российского футбола сделали всё возможное, чтобы он остался и продолжил работу на посту главного тренера. Карпин ведёт по курсу совершенно профессионально. Если он останется в сборной, от этого выиграет дело.

Сложно говорить, что мы всем довольны, потому что тяжело определить возможности сборной России, когда она играет матчи с третьеразрядными командами. Но мы видим динамику развития сборной. Карпин знает своё дело, но как пойдёт дальше, зависит не от него», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.