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Игнатьев: хочу, чтобы руководство сборной России сделало всё, чтобы Карпин остался

Игнатьев: хочу, чтобы руководство сборной России сделало всё, чтобы Карпин остался
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Отечественный специалист Борис Игнатьев поделился мнением о продолжении работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды России.

«Не поддерживаю мнения о возможном уходе Карпина из сборной России. Я хочу, чтобы руководители российского футбола сделали всё возможное, чтобы он остался и продолжил работу на посту главного тренера. Карпин ведёт по курсу совершенно профессионально. Если он останется в сборной, от этого выиграет дело.

Сложно говорить, что мы всем довольны, потому что тяжело определить возможности сборной России, когда она играет матчи с третьеразрядными командами. Но мы видим динамику развития сборной. Карпин знает своё дело, но как пойдёт дальше, зависит не от него», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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