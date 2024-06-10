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«Локомотив» объявил о подписании Воробьёва

«Локомотив» объявил о подписании Воробьёва
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Футбольный клуб «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва. Форвард подписал с железнодорожниками контракт сроком на три года.

«Дима, приветствуем в нашей красно-зелёной семье!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказывал, что клуб близок к договорённости с «Локомотивом» по трансферу Воробьёва. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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