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«Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре — источник

«Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре — источник
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Аргентинский нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «быки» находятся на продвинутой стадии переговоров со стороной футболиста. Клуб ещё не делал предложение самарцам, но те готовы продать аргентинца дешевле, чем зимой. Тогда Гарре мог перейти в «Зенит» за € 8 млн.

Напомним, Бенхамин Гарре перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга» в начале 2023 года. В нынешнем сезоне игрок провёл 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в € 8 млн.

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