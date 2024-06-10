«Спасибо, Вара!» «Оренбург» обратился к Воробьёву, перешедшему в «Локомотив»

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» обратилась к нападающему Дмитрию Воробьёву, который перешёл в московский «Локомотив».

Напомним, о трансфере форварда стало известно сегодня, 10 июня. Железнодорожники объявили об этом на своём официальном сайте. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.