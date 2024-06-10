Евро-2024: стадионы, города чемпионата Европы по футболу

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах:

«Олимпиаштадион» (Берлин);

«BVB-Штадион» (Дортмунд);

«Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф);

«Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне);

«Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен);

«Фолькспаркштадион» (Гамбург);

«Кёльн Штадион» (Кёльн);

«Лейпциг Штадиум» (Лейпциг);

«Альянц-Арена» (Мюнхен);

«Штутгарт Арена» (Штутгарт).

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.