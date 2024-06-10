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Евро-2024: стадионы, города чемпионата Европы по футболу

Евро-2024: стадионы, города чемпионата Европы по футболу
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В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах:

  • «Олимпиаштадион» (Берлин);
  • «BVB-Штадион» (Дортмунд);
  • «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф);
  • «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне);
  • «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен);
  • «Фолькспаркштадион» (Гамбург);
  • «Кёльн Штадион» (Кёльн);
  • «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг);
  • «Альянц-Арена» (Мюнхен);
  • «Штутгарт Арена» (Штутгарт).

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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