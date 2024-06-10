Евро-2024: стадионы, города чемпионата Европы по футболу
В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах:
- «Олимпиаштадион» (Берлин);
- «BVB-Штадион» (Дортмунд);
- «Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф);
- «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне);
- «Арена АуфШальке» (Гельзенкирхен);
- «Фолькспаркштадион» (Гамбург);
- «Кёльн Штадион» (Кёльн);
- «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг);
- «Альянц-Арена» (Мюнхен);
- «Штутгарт Арена» (Штутгарт).
Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.
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