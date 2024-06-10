Карпин: ради сборной Вахания даже поменял день свадьбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дебюте в национальной команде правого защитника «Ростова» Ильи Вахании, который ради поездки в сборную даже перенёс свадьбу.

— Вы знали, что у Вахании на эти же сроки намечена свадьба?

— Да, конечно.

— Илья не пытался отпроситься на бракосочетание?

— Наоборот, ради сборной он поменял день свадьбы даже. У них раньше она должна была состояться.

— Вас не звал на свадьбу?

— Да нет, пригласил, но вряд ли получится. Да и в отпуске их видеть не хочется (смеётся), — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась разгромной победой россиян. Для Максименко и Вахании это были первые игры в составе национальной команды.