Карло Анчелотти поделился ожиданиями от Евро-2024

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Мне очень интересно посмотреть на Германию дома, у них интересная команда. Италия? Думаю, мы пропустили смену поколений после победы на прошлом турнире, так что я не знаю, какими могут быть наши возможности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal со ссылкой на Il Giornale.

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.