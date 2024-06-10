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Сборная Испании на ЕВРО-2024: расписание матчей, соперники на чемпионате Европы по футболу

Расписание матчей сборной Испании на Евро-2024
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В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании.

Расписание матчей сборной Испании на Евро-2024:

15.06.2024. Испания — Хорватия, 19:00 мск;

20.06.2024. Испания — Италия, 22:00 мск;

24.06.2024. Албания — Испания, 22:00 мск.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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