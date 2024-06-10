В «Оренбурге» прокомментировали переход Дмитрия Воробьёва в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировали переход нападающего Дмитрия Воробьёва в «Локомотив».

«Мы давно понимали, что Дмитрий может покинуть «Оренбург», поэтому ответили адекватным решением. Его позицию займёт другой квалифицированный во всех отношениях футболист. Если всё сложится так, как мы задумали, то в ближайшее время объявим подписание на эту позицию», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.