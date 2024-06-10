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«Переговоры были сложными». Новичок «Локомотива» Воробьёв — о переходе в клуб

«Переговоры были сложными». Новичок «Локомотива» Воробьёв — о переходе в клуб
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Новичок московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал о переговорах по трансферу с «Оренбургом», а также поделился эмоциями от перехода в стан железнодорожников.

«Локомотив» — большой клуб с большой историей, и я захотел попробовать свои силы в большом клубе. Счастлив очень, что совершился переход. Переговоры были сложными, а так, так скажем, горд за свою семью, за своего отца, что его сын перешёл в большой клуб», — сказал Воробьёв в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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